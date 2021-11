Carton plein pour le retour de la Levée de Loire à Paris

L

e lundi 8 novembre, la Levée de la Loire était de retour dans un nouveau lieu parisien, encore plus « branché » que l’habituel « 104 » du 19ème arrondissement. Ground Control, un ancien centre de tri postal au pied de la gare de Lyon a fait le plein de cavistes, restaurateurs, propriétaires de bars à vin, dans des conditions adaptées aux conditions sanitaires : inscription préalable obligatoire et payante pour respecter scrupuleusement la jauge de 860 personnes, tables écartées, crachoirs individuels.

Côté exposant, le fait que la récolte 2021 soit réduite pour tous les vignerons de Loire n’a pas freiné l’enthousiasme. Les 70 places disponibles ont été réservées en deux jours, comme pour chaque Levée, organisée par LoireVinBio, Association Interprofessionnelle des Vins Bio du Val de Loire, qui partageait les locaux avec Biotop et les vignerons bio de l’Aude.

Ecologique et responsable

Plus que jamais, le salon est écologique, rationnel et responsable : les panneaux des stands plastifiés sont réutilisés, le contenu des crachoirs est versé par les visiteurs dans des fûts de 100 litres qui repartent directement en Loire pour être distillés - en gel hydro alcoolique, pas en eaux-de-vie !

Sébastien David, vigneron de Bourgueil et créateur du salon avec Jacques Carroget le sait, il y aurait eu plus de mille visiteurs sans la jauge imposée et le tarif de 10 € qui a rebuté certains. « Des acheteurs d’une maison sont venus à deux au lieu de trois ou quatre » constate-t-il. Il sait aussi que l’argent récolté est bien utilisé par l’Association pour la formation et l’encadrement des membres. Il donne rendez-vous au salon des « vins méthode nature » à la Bellevilloise (Paris 20è) les 11 et 12 décembre, en attendant La Levée de Loire au côté du Salon des vins de Loire, au Palais des Expositions d’Angers les 31 janvier et 1er février 2022.