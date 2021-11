Cette cave coopérative prime la diversification de son encépagement

C

onfrontés, comme tous les producteurs bordelais, à la mévente des vins rouges AOC traditionnels, Les Vignerons de Landerrouat Duras Cazaugitat Langoiran, revoient son encépagement. « Depuis 2016, nous avons planté à titre expérimental différents cépages, peu répandus dans notre région, pour voir comment ils s’adaptaient et les profils de vins qu’ils sont capables de produire. Cette expérimentation est menée dans l’objectif de renouveler l’encépagement de nos adhérents pour une meilleure adaptation au réchauffement climatique, à la demande sociétale de réduction des intrants et à l’évolution de la demande du marché », explique Perrine Laffite, directrice de la coopérative girondine.

Sept variétés ont ainsi été implantées sur une surface totale de 4 ha, et chacune a pu être vinifiée à part : trois variétés résistantes aux maladies : floréal, vidoc, divico ; quatre cépages issus d’autres régions : marselan, arinarnoa, petit manseng et arriloba. La cave a été accompagnée dans cette expérimentation par la Chambre d'Agriculture, l’Inrae (pour les cépages résistants) et les Organismes de Défense et de Gestion (ODG). « Nous avons pu apprécier les forces et les faiblesses de ces différentes variétés. Le divico par exemple, est très intéressant, car il est très puissant, mais il est très précoce et mûrit quasiment en même temps que le sauvignon blanc. Le petit manseng, vinifié en sec, pose problème, car il atteint des degrés importants (17 %vol.) avec des acidités qui restent élevées. Les fins de fermentations sont difficiles », détaille Laurent Leyx-Valade, responsable technique du vignoble.

Des primes de 1 500 à 2 500 €/ha

Au vu de ces premiers résultats, la cave coopérative a retenu une liste de 10 cépages, dont elle va encourager la plantation en accordant une prime de 1 500 à 2 500 €/ha selon la variété plantée et celle qui est arrachée : marselan et arinarnoa, qui ont donné les meilleurs résultats, malbec et petit verdot, demandés par le marché tout comme la syrah. Sauvignon gris, chenin blanc, vidoc, floréal, colombard font également partie des cépages primés. Les possibilités de prime seront étudiés au cas par cas pour des cépages comme le chardonnay, le souvignier gris, le soreli et le castets, ainsi que tout autre cépage que les adhérents souhaiteraient implanter.

« Actuellement, sur notre vignoble girondin, nous produisons 80 % de rouge et 20 % de blanc. L’objectif est de passer à 40 % en blanc tout en réduisant les surfaces plantées en muscadelle, ugni blanc et sémillon, cépages peu demandés sur le marché» , indique la directrice. La coop s’est fixée comme objectif d’atteindre 300 ha replantés avec ces variétés primées d’ici 2023, soit 10 % du vignoble. « Cette orientation a été bien accueillie par nos adhérents. Certains ont même planté dès ce printemps devançant l’annonce de la prime qui, du coup, sera rétro-active », précise Laurent Leyx-Valade.