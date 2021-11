Un étui compostable pour les champagnes Palmer & Co

L

es politiques de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) sont en ébullition en Champagne.

Du sol au produit final, il ne manquait plus que l’aspect du packaging à explorer pour la coopérative Palmer & Co, dont le siège est situé à Reims.

Composé de fibres vierges, le nouvel étui Palmer se compose d’un papier dit « FibreForm » développé par la société suédoise BillerudKörsnas.

Un papier malléable qui permet de travailler plus précisément les reliefs, résistant aux changements de températures, et qui reste surtout moins gourmand que le plastique à produire.

Recyclable et compostable de manière industrielle ; le compostage pour les particuliers n’est pas recommandé, il sera effectué après la collecte dans le bac jaune ; Le « nec plus ultra » du papier a été choisi pour envelopper la cuvée « Amazone », bouteille prestige de la maison dont les raisins sont issus de la Montagne de Reims (sélection des vendanges 2012, 2010 et 2009 assemblés avec une solera de chardonnay de plusieurs décennies).

Seule facétie encore visible sur cet emballage « éco », une dorure à chaud, mais qui représente moins de 5 % de l’emballage final et qui peut donc être recyclé dans les circuits de tri en France selon Palmer & Co.

Poids plume

Outre l’aspect esthétique de l’étui, d’autres aspects ont été pris en compte.

Le pelliculage a été remplacé par un vernis de protection à base d’eau, les colles et encres sont dites plus écologiques.

Mais ce qui est le plus flagrant, c’est certainement le gain de poids de ce nouvel étui. Le régime appliqué au packaging a permis une réduction de 72 % sur l’emballage seul, soit un poids équivalent à 210 grammes, contre 750 g pour l’ancien coffret.

Plus généralement, avec cet étui light (bouteille incluse) Palmer & Co réduit de 27 % le poids de son emballage.

« Cette réduction permet aussi de charger plus de bouteilles sur une palette, 192 contre 120 auparavant, par conséquent le bilan carbone sur l’aspect du transport s’améliore également », ajoute François Demouy, responsable communication et relations presse Palmer & Co.

Développé uniquement pour la cuvée « Amazone », cet étui devrait permettre d’ouvrir d’autres chantiers en terme de packaging et d’habillage pour Palmer & Co dans les années à venir.