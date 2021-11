S'associer pour réhabiliter l'image des vins de coop en Champagne

l

« Notre objectif premier est la communication, précise Franck Lesterlin, président de l’association Champ’ by Coop et directeur de la cave coopérative de Mancy. Les vins de coopératives ont parfois du mal à exister. Nous voulons réhabiliter leur image, qui a été mise à mal par une partie de la presse. Nous voulons montrer qu’il y a de bons vins, de belles initiatives œnologiques et de belles compétences dans les coopératives champenoises ».

Champ' by Coop regroupe onze coopératives commercialisant au total environ un million de cols à travers les marques suivantes : H. Blin, Dom Caudron, Beaumont des Crayères, Charles Collin, Chavost, Esterlin, Le Brun de Neuville, Mont- Hauban, Prestiges des Sacres, Vincent d’Astrée, de Saint Gall. Ces coopératives sont situées sur l’ensemble du vignoble champenois.

Rendez-vous

La première grande action de cette jeune association décomplexée, créée en 2020, sera de participer à Wine Paris, puis au Printemps des Champagnes à Reims.