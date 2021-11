Marc Labatut préside la cave de Castelmaure

F

êtant son centenaire, la cave coopérative de Castelmaure se dote d’un nouveau président : Marc Labatut. Vice-président depuis 20 ans de la coopérative languedocienne, il succède à Patrick de Marien, qui était en poste depuis 36 ans et souhaitait prendre sa retraite. « C’est une succession, pas une révolution. Je suis dans la continuité, avec le même fond, mais un changement de style : je suis moins volubile ! » plaisante Marc Labatut.

Avec 60 adhérents pour 440 hectares de vignes (essentiellement en appellation Corbières), la coopérative enregistre un chiffre d'affaires 2020-2021 dépassant 5,5 millions d’euros, une activité exceptionnelle note Antoine Robert, le directeur de Castelmaure, qui indique que la moyenne se situait précédemment à 4,8 millions €. « Nous avons l’avantage que la cave marche bien. Sur 15 000 hectolitres produits par an, 10 000 hl sont vendus en direct au secteur traditionnel et à l’export, les 5 000 hl restants sont sous contrat avec Jeanjean. On est un peu en dehors des enjeux de cours : ça amortit » indique Marc Labatut.

25 % de bio

S’appuyant sur ce bilan positif, le nouveau président de la cave compte soutenir la dynamique de conversion agroenvironnementale de ses adhérents. Affichant 95 % de certification Haute Valeur Environnementale (HVE), Castelmaure recense 25 % de son vignoble en conversion bio. « Un petit groupe va actuellement vers la bio, nous allons investir dans un quai de réception et des outils de vinification séparés » indique Marc Labatut, qui a pour objectif suivant de développer des marchés.