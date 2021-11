Un thé de compost pour renforcer la vigne

L

ors de la journée portes ouvertes organisée le 28 octobre par la société Perret à Tulette, dans la Drôme, Jacques Moreau, inventeur de la méthode et de la gamme de produits Géophile, est venu préparer un thé de jus fermentés à base de composts et d’activateurs destinés à activer les processus microbiens aérobies dans le sol et la végétation.

« Selon nos clients vignerons, ce thé de compost, destiné à la fertilisation des parcelles bio, renforce la résistance de la vigne au stress et aux maladies et permet de stimuler son développement » assure Sylvie Reboul, responsable de la communication du groupe Perret, qui distribue la gamme.

Ce thé se compose de quatre ingrédients principaux : du compost végétal, de l'engrais à base de déchets végétaux, un additif à base de lombricompost et de matières végétales humifiées et un engrais organique azoté à base d'extraits d'algues et de poisson de mer.

Il doit fermenter en milieu oxygéné durant 24 h. Pour la brasser, Jacques Moreau et Robert Casenove ont inventé l'Aéroflot.

La recette

« Nous travaillons dans une cuve en plastique ou en résine remplie de 200 litres d’eau non chlorée, préalablement chauffée à 27°C, puis nous introduisons dans un sac tressé à mailles fines 4 kgs d’Humigene Compost et 2 kg d’Humigene Biovin » indique le premier.

Une lance en plastique perforé reliée à une pompe est également introduite dans le sac pour créer un courant d’eau régulier. Reste à ajouter à l’eau de la cuve 1 litre d’Humigene LCI et 5 litres d’Humigene Bioalgue, avant de lancer la pompe et le brassage.

Une fois prête, la préparation doit être pulvérisée dans les 12 heures, par temps doux et humide, à 50 litres par hectares, après un hersage ou un binage du sol.

