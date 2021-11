Résultats encourageants pour les préparations à base de plantes contre le mildiou de la vigne

L

es différentes préparations à base de plantes pulvérisées en complémentation du cuivre sur trois parcelles de muscat petits grains de trois viticulteurs de la commune de Saillans (26) significativement réduit les dégâts de mildiou sur feuilles et sur grappes en fin de saison 2021.

Moins de dégâts sur feuilles et sur grappes

Sur des rangs voisins ou en alternance, les viticulteurs ont comparé leur schéma de traitement classique, appliquant sur la totalité du millésime 1 000 à 2 330 g/ha de cuivre métal, à l’ajout de différentes décoctions de plantes, bourdaine, consoude, fougères, ortie, prêle… Toutes issues du fournisseur Herbier PHYLAE.

Le GRAB et Agribiodrôme sont passés en juin, juillet, et août, évaluer les dégâts de mildiou sur feuilles et sur grappes dans les deux modalités sur tous les 3 à 10 ceps.

505 mm de mai à septembre

D’après leur synthèse, dans des conditions de pression de contamination élevée, 505mm de mai à septembre, ils ont relevé en fin de saison 24 à 47 % de dégâts sur feuilles dans la référence cuivre seul, contre 17 à 34 % dans les rangs également protégés avec les plantes.

La parcelle la plus touchée sur grappes dans la modalité cuivre seul l’a été à hauteur de 63 %. Les dégâts ont été limité à 54 % avec ajout de différentes plantes.