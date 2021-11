Un leader mondial à 2,7 milliards de capsules pour le vin avec le rachat de Janson par Ramondin

C

oncentration dans le monde du surbouchage pour Ramondin. L’espagnol RMDGroup annonce détenir depuis mars 2021 l’intégralité du groupe français Janson Industrie. Achevant un cycle de rapprochement entamé en 2020 (avec un premier rachat de 70 %), cette acquisition fait de RMDgroup le leader mondial de la « conception, fabrication et commercialisation de capsules de surbouchage et de capsules à vis pour le secteur des vins et spiritueux » annonce un communiqué. Avec une production globale de 2,7 milliards de capsules et un chiffre d’affaires de 160 millions d’euros par an réalisé auprès de 6 000 clients dans 55 pays, l’ensemble constitue le « numéro 1 mondial en capsules étain et complexe aluminium ».

Cette fusion se traduit par le rachat des trois sites de production de Janson en France et aux États-Unis, RMDgroup recensant désormais 9 usines dans le monde (Argentine, Californie, Chili, Espagne et France). « Après les acquisitions de Seticap et INESA, la finalisation de l’accord avec Janson confirme la volonté indiscutable de RMDGroup de conforter son empreinte industrielle et commerciale sur les marchés clés » indique dans un communiqué Jose Miguel Munilla, le PDG du groupe Ramondin, qui vise « une amélioration de la compétitivité et un renforcement du leadership sur le marché des vins tranquilles et effervescents et des spiritueux ».

Activités françaises

Mettant en synergie les activités commerciales et industrielles de Janson et Ramondin en France, le groupe confie la présidence de ses activités françaises à Stéphane Janson, ex-président de Janson, et leur direction à Loïc Daydé, qui présidait Sofacap (filiale française de Ramondin). Concrètement, « les forces de ventes et moyens de production se concentreront respectivement pour les vins tranquilles, sur le site de Sofacap à Saint-Gaudens (Haute-Garonne) et pour les effervescents, sur le site de Seticap à Troyes (Aube) » précise le groupe, qui emploie 157 salariés sur 4 sites dans l’Hexagone.

Parmi ses projets d’avenir, RMDgroup annonce investir dans le développement durable et l’écoconception. Notamment avec « un objectif de réduction de 40 % des émissions de Composés Organiques Volatiles (COV) » et « l’évolution de sa gamme de produits avec la mise sur le marché de sa capsule eCap et le développement d’encres à l’eau ».