Les vins de l'Archipel de Thau servis sur un plateau de jeu

otre dé tombe sur la carte de Frontignan ? Retournez-là pour apprendre que chaque année y est organisé le festival du muscat, permettant d’aller à la rencontre des vignerons, et que la légende dit que la célèbre bouteille torsadée doit sa forme à Hercule, qui lors de son passage dans la ville tordit la bouteille afin de la terminer jusqu’à la dernière goutte.

A l’occasion des fêtes, faites-le plein de connaissances sur le vignoble méditerranéen en jouant en famille à « Balade en Archipel de Thau », édité par la maison Débâcle Jeux( située à Saint Thibéry, dans l’Hérault), et imaginé par la jeune Chambre Economique de Sète et du bassin de Thau.

Des huîtres et du Picpoul de Pinet

Vous découvrirez que c’est la viticulture qui a fait connaître son essor au village de Vic-La-Gardiole, que la Villa-Loupian, située au sud du tracé de la Via Domitia a été construite pour exporter le vin de la région, ou que l’on peut découvrir l’IGP Colline de la Moure lors d’une visite à l’abbaye de Villeyrac et l’AOP Picpoul de Pinet en dégustant des huîtres à Mèze.

Ce jeu, accessible aux enfants dès 6 ans, permett d’explorer les villes les plus attractives du bassin, et d’accumuler des jetons pour pouvoir accomplir des défis touristiques, gastronomiques et œnologiques. De quoi vous donner des idées de séjours au retour des beaux jours.

