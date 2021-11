Grand Est Des équipements météo à prix réduit pour les agriculteurs et viticulteurs

Subventionné par la Région et la Chambre d'Agriculture Grand Est, le réseau « Agrimétéo » se composera bientôt de 1 000 stations Sencrop et de plus de 5 000 points virtuels fournis par Weather Measures. De quoi aider les viticulteurs à anticiper et optimiser leurs travaux.

Le 29 octobre 2021 Par Marion Bazireau

Les stations Sencrop permettent d’accéder en temps réel à la température, l’humidité, la vitesse du vent ou encore le cumul des pluies. - crédit photo : Sencrop

L e dispositif Agrimétéo, lancé au printemps par la Région Grand Est et la Chambre d’agriculture, séduit agriculteurs et viticulteurs. « A ce jour, plus de 400 stations ont déjà été installées. A terme, le réseau se composera de 1 000 stations Sencrop et de plus de 5 000 points virtuels fournis par Weather Measures : une initiative inédite par son ampleur » s’enthousiasment les partenaires. Dans les faits, la Région accorde une aide de 40 % du prix des stations proposées aux intéressés, qui n’ont qu’à choisir leur application et capteurs, et remplir une demande de subvention en ligne sur le site de la Région. Une fois leur dossier validé, ils reçoivent un mail leur permettant de finaliser leur commande et de payer l’équipement météo à un tarif négocié par la Chambre d’Agriculture Grand Est. Installées dans les champs, les stations Sencrop permettent d’accéder en temps réel à des informations clés telles que la température, l’humidité, la vitesse du vent ou encore le cumul des pluies, et donc d’optimiser chaque intervention et décision culturale. A lire aussi Viticast Une alerte pour déclencher les traitements mildiou, oïdium et botrytis Innovation Un nouvel outil pour aider les viticulteurs à se protéger du gel « A la clé, il s’agit d’améliorer les conditions d’intervention dans les cultures et d’avoir la possibilité pour les agriculteurs de disposer d’outils pour mesurer et prendre les bonnes décisions au bon moment ». Une aide face au gel ou au mildiou Les exploitants peuvent anticiper les épisodes de gel, les attaques de mildiou ou encore réduire l’utilisation d’intrants. Ils accèdent en outre aux données météo collectées par les autres stations du réseau Agrimétéo. En complément du réseau physique des stations Sencrop, Agrimétéo propose via l’application Sencrop la consultation de 5 120 points virtuels fournis par Weather Measures, dont le réseau des Chambres d’Agriculture a fait l’acquisition.

