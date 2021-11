Marie-Colette Vandelle préside au débotté l'association Terra Vitis

R

éuni ce 26 octobre, le conseil d’administration de la Fédération Nationale Terra Vitis acte l’intérim de Marie-Colette Vandelle à sa présidence. En attendant une assemblée générale élective au printemps 2022, la maître de chai du domaine Ligier (Jura) succède à Benoît Ab-der-Halden.

Ayant pris ses fonctions en juin dernier, ce dernier les quitte suite à son départ du groupe provençal Chevron Villette (réunion de 14 domaines et châteaux dans le Var avec 600 hectares de vignes), pour lancer son cabinet de conseil vitivinicole aux investisseurs et néovignerons (CabVitiPro, sur toute la France avec un focus sur la Provence et l’Occitanie). « Nos statuts prévoient que les présidents régionaux et nationaux soient des adhérents ou représentants d’adhérents à Terra Vitis. Je ne peux plus être président » explique à Vitisphere Benoît Ab-der-Halden, qui laisse également la présidence de la fédération Rhône-Méditerranée du certificat (les élections se tiennent ce 29 octobre).

Nature discrète

Déjà vice-présidente de la fédération nationale, Marie-Colette Vandelle est à la tête de la section Bourgogne Franche-Comté de Terra Vitis. De nature discrète, elle prend l’intérim en accord avec les statuts de l’association, qui prévoit une prise de relai de la vice-présidence à la présidence en cas de défection. La nouvelle présidente sera assistée par Anne-Laure Ferroir, qui a récemment pris la direction de l'association.

Avec 1 800 entreprises vitivinicoles adhérentes et 45 000 hectares de vignes devant être certifiées cette année, le certificat environnemental représente actuellement. 5 % de la surface viticole française.