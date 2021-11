Le cancer de la prostate lié aux phytos reconnu comme maladie professionnelle

L

e 12 octobre dernier, la commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture (Cosmap) composée de partenaires sociaux et d’experts a voté à l’unanimité la création d’un tableau de maladie professionnelle pour le cancer de la prostate lié à l’exposition aux pesticides.

Le Ministre de l’Agriculture ne s’y est pas opposé. « Oui je prendrai le décret permettant d’établir ce tableau » a indiqué Julien Denormandie dès la session de questions au gouvernement du 20 octobre.

Reste à connaître les conditions d’accès à une indemnisation.

Durée d'exposition et prise en charge

L’association Phyto-victimes, la Coordination Rurale, la Confédération paysanne et plusieurs syndicats de salariés (FGA-CFDT, FNAF-CGT, FGTA-FO) demandent une reconnaissance dès cinq ans d’exposition à tous les types de pesticides et avec un délai de prise en charge entre la fin de l'exposition et la constatation de la maladie de 40 ans. « Nos organisations appellent à un tableau ayant une portée importante, il ne serait pas admissible que des victimes soient écartées pour des raisons financières ou politiques » indiquent-elles par voie de communiqué.

De son côté, la FNSEA table sur une exposition de 10 ans et une prise en charge inférieure à 40 ans.