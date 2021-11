Le concours des Vignerons et Terroirs d'Avenir est lancé

L

e top départ est donné : depuis ce 20 octobre, les jeunes viticulteurs âgés de moins de 40 ans portant un projet d’installation ou de développement de leur propriété ont jusqu’au 31 décembre prochain pour envoyer leur dossier de candidature au concours lancé par le groupe AdVini et le centre de formation Institut Agro (Montpellier SupAgro). « L’objectif est de favoriser l’installation de jeunes vignerons, de promouvoir une viticulture durable et de favoriser des terroirs qui ont une valeur patrimoniale » indique Michel Calleja, ingénieur pédagogique à Montpellier SupAgro, au sein de l'Institut des Hautes Etudes de la Vigne et du Vin (IHEV). En moyenne, une quarantaine de candidats s’inscrit chaque année au concours. A l’issue d’une présélection, six d’entre eux seulement sont retenus par un jury d’experts.

Les heureux élus bénéficient ensuite d’un accompagnement par un groupe de 5 élèves ingénieurs en spécialisation viti-oeno de Montpellier SupAgro. Chaque groupe se voit attribuer l'un des six candidats. Pendant deux jours, le groupe se rend sur la propriété du candidat, discute du projet, et prépare le vigneron à soutenir un exposé devant un jury composé de représentants des différents métiers de la filière viticole. « C’est très enrichissant pour les élèves ingénieurs qui ainsi mobilisent leur connaissance, leur formation au service du viticulteur. C’est un changement de posture : d’élèves ils deviennent coach. Ils se prennent au jeu » indique Michel Calleja.

Pour rappel, l’Institut Agro regroupe deux grandes écoles françaises d’agronomie : Agrocampus Ouest et Montpellier SupAgro. AdVini est un acteur incontournable des vins français, avec 2 074 hectares de vignobles. Le groupe est également présent en Afrique du Sud avec 200 hectares de vignes.