Un mustimètre connecté pour mesurer la densité des vins

'est la nouveauté de la start-up ligérienne Chai Connecté ! Après les bondes connectées Access et Evolution qui permettaient, entre autres, d'alerter sur le niveau de vide dans la barrique, le nouvel appareil fixe Densios détermine la densité en cuve pendant la fermentation.

« Il s’agit d’un mustimètre piégé dans une cage ajourée, elle-même installée de façon fixe soit via le haut de la cuve à l’aide d’une tige à hauteur personnalisable, soit au niveau du robinet dégustateur. La lecture se réalise selon la hauteur de flottement du mustimètre et est électronique » décrit Jordan Buonomo, commercial et œnologue de la société qui a breveté sa technologie. Le moût en fermentation se renouvelle constamment dans la cage et le mustimètre délivre une mesure de densité par heure, ainsi que la température du moût.

Application

« La mesure s’affiche directement sur le téléphone via une application, on peut également consulter la courbe de cinétique. Il est possible d’ajouter des alertes sur les ajouts d’intrants. Tout est entièrement démontable à la fin de la fermentation pour un nettoyage optimal » détaille le commercial.

Le système se décline aussi dans une version barrique.