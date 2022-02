874 000 € pour le transfert international des recherches vitivinicoles

D

De 2019 à 2023, « trente-neuf chercheurs européens de la vigne et du vin recevront un financement pour passer un temps sabbatique dans une entreprise européenne de la filière ou un centre de recherche du nouveau monde grâce à une subvention de 874 000 euros de la part de l’Union Européenne » annonce un communiqué du réseau international de recherche Œnoviti (réunissant 55 organismes dans le monde).

Soutenus par treize membres de ce consortium, « ces séjours vont améliorer des réseaux collaboratifs, faciliter le partage des connaissances et construire des relations personnelles au sein de la communauté des chercheurs de la vigne et du vin » souligne le communiqué.

Résultat positif pour tous

« Quand les scientifiques vitivinicoles du monde entier travaillent ensemble et partagent leurs expertises et connaissances, le résultat est positif pour tous les pays producteurs de vins » renchérit le professeur Pierre-Louis Teissedre de l’université de Bordeaux (Institut des Sciences de la Vigne et du Vin), qui pilote le programme (lancé en 2010 à Bordeaux).