Les trois clés d'entrée de la FAV des magasins U

vec un nombre de références stables (environ 400) par rapport à l’an dernier, les Magasins U misent sur un catalogue de Foire aux vins (FAV) fortement fourni en AOP. « C’est ce qui fonctionne le mieux dans nos magasins. Le chiffre d’affaires des AOP a progressé de 13 % l’an dernier » constate Anabelle Fisson, responsable des ventes vins. Cette offre classique (1) s’anime à travers trois clés d’entrées, comme autant d’accroches pour attirer le consommateur.

C’est notamment le cas de l’offre bio. Elle représente désormais 15% du catalogue FAV de l’enseigne contre 10 % l’an dernier. « Cette tendance vient d’abord du fait que l’on reçoit davantage d’échantillons bio et que ces vins sont de plus en plus qualitatifs » indique Anabelle Fisson. Mais, bien évidemment, l’enseigne veut répondre à une demande croissante de sa clientèle. « Cela bouge vraiment sur le bio. Nous enregistrons une hausse rapide des ventes, même si les volumes de vins sont encore limités » précise Anabelle Fisson.

Ebaudir la clientèle

Autre clé d’entrée : la séduction à travers les vieux millésimes. Et sur ce créneau, l’enseigne joue un petit coup de Maître avec les Magnums Bel Air Lagrave, en AOP Moulis des millésimes 1985, 1986, 1988, 1990 et 1995. C’est donc une verticale plutôt fournie que la clientèle des magasins U va pouvoir découvrir du 25 septembre au 6 octobre 2018. « Nous sommes sûrs de la qualité de ces vins qui ont tous été dégustés un à un et reconditionné avec soin » insiste Anabelle Fisson. Avec cette offre à 49,90 euros, l’enseigne cherche à toucher les amateurs mais également les personnes souhaitant faire un cadeau. Conditionné en caisse bois individuelle, ces magnums doivent produire un petit effet « waouh ! » lance Anabelle Fisson.

Dernière clé d’entrée : le cépage, plus précisément la syrah. Mais, il ne s’agit pas d’un marketing classique autour de ce cépage mais d’un voyage que propose l’enseigne. Elle, qui commercialise à la marge des vins tranquilles étrangers en bouteille, est allée chercher onze syrahs à travers le monde. Avec prix d’entrée de 4,90 euros pour une syrah espagnole, les magasins U offrent à découvrir l’Australie, le Chili, le Maroc et l’Afrique du Sud. De quoi séduire, les clients en recherche de « pépites et de découvertes ».

(1) au catalogue on retrouve le Château Simard 2016, sa version 2010 est la tête d'affiche de la FAV d'Intermarché.