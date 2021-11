Appel à candidature de jeunes aspirants à l'installation

l

« Il y a un fort potentiel sur Bordeaux. On veut un jeune vigneron, qui soit artisan et paysan, taillant ses vignes et faisant ses vins. Je suis sûr que l’on va en trouver. On a déjà de bonnes candidatures ! » annonce Ludovic Aventin, le fondateur de Terra Hominis. La société d’investissement participatif cherche actuellement des jeunes souhaitant reprendre un domaine, mais n’arrivant pas à boucler leur financement. L’objectif est de sélectionner un dossier pour la fin de l’année, puis d’en lancer d’autres à l’avenir.

Appuyée par le syndicat viticole des Côtes de Bourg, cette arrivée de Terra Hominis dans le Bordelais doit aider à préparer la transition générationnelle, avec l’achat de parts de vignobles en copropriété. « Nous ne disons pas que nous sommes la solution du problème, mais nous pouvons être une partie de la réponse » estime Ludovic Aventin, promoteur d’une forme solidaire et conviviale de crowdfunding viticole.

Communauté d’investisseurs

« Le financement participatif, ça semble moderne. Mais ce n’est que du bon sens. Les Français ont de l’épargne et aiment le vin » souligne le vigneron Ludovic Aventin, qui a lancé Terra Hominis en 2009 pour l’achat de son domaine en copropriété, Le Mas Angel. Réunissant aujourd’hui douze vignobles dans le Sud de la France, la société réunit à peu près 1 100 associés. Mais ne parlez pas de plateforme d’investissement au sujet de Terra Hominis.

« C’est le secret de notre réussite. Nous sélectionnons de bons vignerons, techniquement et humainement, mais nous choisissons aussi les associés » explique le fondateur. Recevant plus de demande qu’il n’y a d’offre, Terra Hominis annonce choisir les investisseurs souhaitant s’impliquer dans l’économie réelle et le vignoble. Et recaler ceux souhaitant spéculer*. L’ensemble des 1 100 actionnaires devenant ainsi une communauté d’ambassadeurs pour la promotion des cuvées. Après le foncier, « le nerf de la guerre, c’est la distribution » conclut Ludovic Aventin.

* : Les parts sociales sont en moyenne de 1 600 euros, avec la volonté d’éviter qu’un actionnaire ne prenne trop de poids.