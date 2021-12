Elevage sous l'océan : Les différences, à défaut de préférences, des vins immergés [exclusif]

A

près un an d’élevage à soixante mètres de profondeur, les bouteilles déposées dans les eaux de l’île d’Ouessant par la société bretonne Amphoris viennent d’être ouvertes à Paris, pour une grande dégustation à l’aveugle. Ayant évolué douze mois à l’abri de la lumière, et avec une température quasi-constante à 12 degrés, ces bouteilles immergées se sont révélées être indéniablement différentes des flacons témoins. D’un point de vue visuel, les flacons sous-marins sont évidemment bardés de concrétions, alors que les témoins proprement conservés en caves présentent toujours leurs étiquettes.

Mais c’est organoleptiquement que les différences étaient les plus attendues. Et elles n’ont pas déçu. Réuni ce 23 septembre à Paris, un panel de journalistes et d’experts n’a cependant pas réussi à résoudre l’interrogation clé : les vins immergés sont-ils meilleurs que ceux restés à terre ? Les avis sont restés divergents selon les cuvées, mais se sont accordés sur les différences indéniables entre les deux modalités. Dans le cas de la Grande Sendrée 2006, des champagnes Drappier, l’oxydation semble avoir été ralentie, tandis que les bulles paraissent plus pétillantes et les fruits plus expressifs. Pour les vins toscans de Guido Gualandi (bouchés en liège traditionnel), comme les vins australiens de Brokenwood Cricket Pitch (sous capsule à vis), les résultats sont également différents, mais pas forcément source de distinction qualitative nette.

Pour les organisateurs, convaincus de l’intérêt de leur offre d’immersion, il faut désormais poursuivre ces essais sur un pas de temps plus long, afin d’espérer faire sortir plus visiblement les tendances. En complément de la dégustation, des analyses physico-chimiques ont été présentées par le chercheur Régis Gougeon, professeur à I’Institut Universitaire de la Vigne et du Vin de Dijon. Son laboratoire conclut au « ralentissement du vieillissement, le SO2 total est stable, les rouges sont plus rouges et les empreintes moléculaires sont différentes ».





Source : Vitisphere. Photo des bouteilles Drappier conservées en cave (à gauche) et sous l’eau (à droite) : Amphoris