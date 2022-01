Sweet Bordeaux : de très encourageantes performances export [exclusif]

L

es 10 AOC liquoreuses de Bordeaux* ont exporté 29 100 hectolitres de vins blancs doux sur l’année 2014, vient d’annoncer l’Union des grands vins liquoreux de Bordeaux (désormais connue sous la bannière Sweet Bordeaux). Se basant sur les données des Douanes et du Conseil Interprofessionnel des Vins de Bordeaux, ces statistiques soulignent une hausse de 18 % des ventes de liquoreux à l’export.

Avec 19 200 hl, soit les deux tiers des volumes exportés, l’Europe affiche une hausse de +24 %. La hausse s’élève jusqu'à +124 % vers l’Allemagne, qui est le premier pays destinataire des liquoreux bordelais (avec 7 300 hl, soit 25 % du total des volumes). On note également des bonds de +31 % vers les Pays-Bas (4 500 hl) et de 29 % vers la Suisse (1 600 hl). Si la tendance est à la croissance, la Belgique et le Royaume-Uni marquent des replis de 5 et 29 % de leurs importations de liquoreux girondins (à 1 500 hl et 2 900 hl).

Ce sont 10 000 hl de vins qui ont été expédiés au grand export, soit une hausse de 8 % par rapport à 2013. Les marchés asiatiques sont particulièrement porteurs : +55 % pour Hong-Kong (avec 700 hl), +20 % pour le Japon (1 000 hl) et +11 % pour la Chine (1 900 hl). Si la consommation reste stable aux Etats-Unis (2 100 hl), le Canada affiche un repli de 5 % (à 500 hl)

Actuellement, 31 % des volumes de Sweet Bordeaux commercialisés sont exportés. Pour le syndicat des Sweet Bordeaux, il s’agit du fruit de la soixantaine d’actions menées annuellement à l’export.

* : Ces dix appellations girondines sont Barsac, Bordeaux Supérieur, Cadillac, Cérons, Côtes de Bordeaux Saint Macaire, Graves supérieures, Loupiac, Premières Côtes de Bordeaux, Sainte-Croix-du-Mont et Sauternes.

Source : Vitisphere ; Photo : Sweet Bordeaux.