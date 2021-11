Les mondes du vin en vrac se réunissent à Amsterdam

Que vous le disiez "bulk wine", "vino al granel", "vino sfuso" ou juste "vin en vrac", Amsterdam devient le point de rencontre des producteurs et acheteurs des vins non-embouteillés du 23 et 24 novembre.

C aptant moins les feux que Prowein ou que Vinexpo, la World Bulk Wine Exhibition (WBWE) se positionne tranquillement comme un rendez-vous d’affaires incontournable. Ce qui n’est pas une mince réalisation pour une activité jusque-là on ne peut plus discrète (pour ne pas dire honteuse). Pour sa septième édition, l’événement néerlandais revendique même le titre de premier salon professionnel des vins au monde. Un leadership à entendre en volumes commercialisés. S’appuyant sur les données de l’Observatoire Espagnol du Marché du Vin, les organisateurs du salon soulignent que les, discrets, opérateurs du vin en vrac pèsent de plus en plus sur les échanges mondiaux. Du moins en volume, avec 37,7 % des volumes de vins expédiés internationalement en 2014 (contre 9 % il y a 15 ans), la valeur restant toujours en retrait, avec 10,5 % des volumes (contre 9 % en 2000). Mais derrière un prix moyen de 72 euros l’hectolitre exporté, se cachent bien des types de vins*. La WBWE cherche aussi à en montrer la diversité des vins en vrac. Qu’il s’agisse d’origine (les bodegas espagnols sont en force, ainsi que les caves coopératives françaises, mais aussi des pays plus inattendus, comme le Kosovo, la Malaisie…) ou de profils (allant des vins à indication géographique aux vins de bases, pour boissons aromatisés, mousseux et même vermouths). Pour les opérateurs du monde entier, cette rencontre est également l'occasion de faire le point sur le dernier millésime, et de se préparer aux futurs équilibres de la campagne naissante. Que ce soit d'ailleurs en vrac ou en bouteilles. Partenaire du salon, avec le site Vinsenvrac.com, Vitisphere vous accueille sur le stand A19. A lire aussi Vins en vrac Le top 20 des pays importateurs Etats-Unis « Le marché du vrac sera actif cette année » * : Au-delà des limites douanières, car les bags-in-box sont, pour l’instant, inclus dans les vins en vrac.

Les chiffres clés de l’édition 2015

Ces deux jours, plus de 200 exposants sont annoncés au parc des expositions d’Amsterdam (le RAI) pour accueillir 6 000 visiteurs professionnels (courtiers, distributeurs et négociants). L’organisation annonce des hausses de l’ordre de 15 % pour le nombre d’exposants et de 20 % pour la hausse des surfaces par rapport à l’édition 2014. Comme pour un salon classique, les exposants ne s'attendent pas tant à signer des contrats qu'à entretenir leur réseau et présenter leurs vins (majoritairement des cuvées 2015).