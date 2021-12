Japon : le distributeur Enoteca racheté par le brasseur Asahi

P

roduisant les bières Asahi et les whiskies Nikka, le groupe japonais Asahi vient d'annoncer l'acquisition de l'importateur Enoteca, à la fois chaîne de cavistes et site de vente de vins en ligne. Fondée à Tokyo en 1988, Enoteca dispose de magasins dans tout le Japon, ainsi qu'en Chine (Hong Kong, Shanghai et Shenyang), en Corée du Sud (Séoul) et à Singapour. Cet achat doit être effectif cette fin mars, marquant la fin du business plan triennal piloté par le fond d'investissement Unison Capital (opérant via l'entité Bacchus). PDG d'Enoteca, Yasuhisa Hirose rappelle que l'ambition de sa société est « non seulement de devenir le premier marchand de vins en Asie, mais aussi de devenir le leader mondial de l'expertise en vins ».

Possédant les vins japonais Sainte Neige (poduits dans le bassin de Kôfu, préfecture de Yamanashi), le groupe Asahi distribue à petite échelle des vins dans le Japon. Cette acquisition est l'occasion d'étoffer son porte-feuille de vins et, comme le souligne Reuters de se mettre dans les pas de son concurrent direct, le groupe Kirin (bières Kirin, bourbon Four Roses...). Ce dernier possède une entité dédiée aux vins depuis 1934 : Mercian Corporation, qui commercialise notamment les vins Château Mercian (préfecture de Yamanashi).

Sur l'année 2014, le groupe Asahi a réalisé un chiffre d'affaire de 144 milliards de yen (soit 1,1 milliards d'euros), celui d'Enoteca s'élevant à 17,3 milliards ¥ (soit 130 millions €) sur l'année mobile s'achevant en mars 2014.

[Photo : Enoteca]