Xavier de Volontat : « il y a 15 ans les salons de vins se suffisaient à eux-mêmes » [exclusif]

haque année, les Vignerons Indépendants de France (VIF) organisent 12 salons de rencontres entre producteurs et consommateurs, accueillent 500 000 visiteurs pour 4 780 exposants. Si la pratique de cette vente directe est bien ancrée dans la philosophie des vignerons indépendants, tous les salons ne sont pas égaux. « Les 8 salons historiques fonctionnent bien, mais les 4 plus jeunes demandent plus de temps pour les dynamiser. Nous sommes peut-être plus impatients maintenant » reconnaît Xavier de Volontat, à l'occasion de la dernière assemblée générale des vignerons indépendants d'Aquitaine. Président des salons nationaux des VIF, il répondait ainsi au constat tiré par le vigneron Jean-Luc Dartiguenave : « avant on arrivait en trois ans à rentabiliser son salon, aujourd'hui il en faut dix ».

Face aux difficultés d'amorçage des salons de Nogent/Marne (troisième salon au pavillon Baltard en avril 2015), de Nice (cinquième édition en février 2015), de Lyon (neuvième édition en mars 2015), et Blotzheim (en octobre dernier en Alsace), les VIF mobilisent désormais 300 000 euros chaque année pour promouvoir leurs salons. « Il y a 15 ans les salons de vins se suffisaient à eux-mêmes, maintenant il faut de la communication » précise Xavier de Volontat, qui se félicite également des dernières campagnes nationales des VIF (affichage début 2014, radio ce début 2015). En attendant, ces nouveaux salons accueillent en moyenne 80 vignerons, alors que les listes d'attente ne désemplissent pas pour ceux de Lille ou Strasbourg (150 à 300 candidats refusés), tandis qu'elle reste petite pour Paris (30 refus pour 1 000 exposants).

Lancé aujourd'hui, le site de vente en ligne des VIF devrait marquer une nouvelle ère dans leur stratégie de vente directe. 450 VIF sont aujourd'hui présents sur cette plate-forme collective, une façon de compléter et non de concurrencer les salons ajoute Xavier de Volontat, « en moyenne, les achats sur salon représente une soixantaine de jours de consommation normale. Pendant les 10 mois suivants, les consommateurs attendent que l'on revienne ! »

[Photo : Xavier de Volontat ce 13 février à la maison des vignerons d'Aquitain (Vitisphere/Alexandre Abellan)]