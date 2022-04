Civl – Inter Oc, un mariage de raison

L

es deux interprofessions viticoles du Languedoc-Roussillon, le Civl (Conseil interprofessionnel du Languedoc) et Inter Oc, ont affiché lundi dernier leur volonté d’union. Cette nouvelle interprofession régionale réunie devrait permettre, sous une stratégie commune, d’être plus fort et plus visible vis-à-vis du marché. Une démarche sans doute nécessaire pour redresser la situation de cette région en crise.Le comité interprofessionnel des vins du Languedoc (Civl) et l’interprofession des vins Igp Pays d’Oc (Inter Oc) tenait une conférence de presse le 7 décembre dernier à Montpellier. L’objet : organiser une « première prise de parole » des deux nouveaux présidents - Frédéric Jeanjean pour le Civl et Olivier Simonou, pour Inter Oc - nommés en juin dernier, afin d’illustrer « la volonté des deux interprofessions de s’engager dans un rapprochement ». Dans le cadre de la réforme de l’Ocm vin les vins Aop et Igp sont en effet placés sous le même organisme de tutelle.Les deux institutions ont également annoncé leurs intentions d’un plan d’actions commun dans le domaine du marketing et de la communication, avec mise en place prévue pour l’année 2010. Un budget global de promotion de 4,6 millions d’euros a été alloué dans ce sens. Les deux institutions travaillant déjà par ailleurs sur un certain nombre de dossiers communs dans le cadre d’Inter Sud. Ce « plan d’action commun », basé sur quatre axes, prendra symboliquement acte lors du Vinisud en Février puisqu’un seul stand interprofessionnel est prévu.Les présidents des deux interprofessions du Civl et d'InterOc ont engagé par ailleurs des discussions avec les deux autres interprofessions du Languedoc, le Civr et Air Sud (© D.R.)Bruno Le Maire, ministre de l’agriculture, avait fait la demande expresse d’un tel rapprochement il y a à peine quelques semaines suite à sa rencontre avec des représentants de la filière viticole : « Il ne doit y avoir plus qu'une seule organisation viticole pour le Languedoc d'ici quelques semaines" car "il n'y a pas un seul instant à perdre pour essayer de mieux vendre (...) nos produits à l'étranger" (►voir article : Gouvernement - Le Maire demande aux viticulteurs de conquérir de nouveaux marchés ).