L’impact de la crise sur les autres circuits de commercialisation

F

ace à la crise et à la baisse structurelle de la consommation de vin en France, les circuits ne sont pas égaux devant le consommateur.La baisse de consommation, structurelle depuis ces dernières années en France, s’est poursuivie au même rythme avec la crise. Cette dernière n’a donc pas changé la donne. En fait, les arbitrages alimentaires ont bien eu lieu, mais pas sur le produit ‘vin’. Par contre, le consommateur laisse de côté la restauration, mais continue d’acheter du vin chez son caviste.Restructurations fortes chez les grossistes et les cash & carry

À l’inverse de la grande distribution, le circuit de commercialisation ‘grossistes et le cash & carry’ est un marché en pleine mutation, et ce, malgré la baisse de la consommation en restauration.

« Le vin reste, comme le café, un produit à forte marge, mais sa consommation se décale vers une consommation de type ‘plaisir’ et s’accompagne d’une montée en gamme avec l’émergence d’opérateurs spécialisés, de nouveaux besoins des restaurateurs (conseils, cave…) », expliquait Dominique Toillon d’Inter-Rhône.

En conséquence, le développement du produit ‘vin’ amène des grossistes généralistes (Transgourmets) et des non-spécialistes (France Boissons, C10, Distriboissons) sur ce marché et la pression concurrentielle est en forte augmentation. « Cela se traduit notamment par l’investissement de nouveaux grossistes permettant de supposer une augmentation du nombre de clients potentiels… mais cela laisse également prévoir une prochaine rationalisation de la gamme et une diminution du nombre de fournisseurs. »

A voir aussi, en vidéo:

"La distribution du vin chez les grossistes en mutation"

La restauration durement touchée

Le circuit Chr est sans contexte le secteur le plus touché par la crise économique au niveau de la vente de vin. La baisse de fréquentation atteint 15% et celle des dépenses 12%. Par ailleurs, 65% des établissement enquêtés par Inter Rhône annoncent qu’ils vont faire des arbitrages qui toucheront essentiellement le café, les desserts et les boissons « compte tenu du fait que le consommateur consomme désormais moins de plats, en quantité plus faible avec des repas moins chers (report vers la restauration rapide où le vin n’est pas présent) et se rend moins souvent au restaurant », détaillait Dominique Toillon d’Inter-Rhône.

Pour 2010, 32% des entreprises interrogées déclarent qu’elles vont abaisser leur volant ‘boissons’. « Les pistes de développement vont nécessairement passer par le vin au verre ou au pichet, grâce au BIB. Le problème sera de gérer le nombre de références d’une part, et de voir si les restaurateurs mettent en place une vraie politique de gamme) d’autre part. Car actuellement, les prix qui peuvent sembler prohibitif pour le consommateur avec un verre entre 3 et 5 euros. Ces prix viennent du fait que le restaurateur veut rembourser la bouteille avec le 1er verre vendu. »

A voir aussi, en vidéo:

"La distribution du vin en France par la Chr en période de crise"

Le caviste tient le choc… pour le moment !

D’après les informations fournies par la société d’intelligence économique Equonoxe, le circuit caviste semble être moins impacté pour le moment par la crise. Sur le début d’année 2009, on note toutefois un arrêt de la progression du nombre de points de vente (5600 cavistes en France) avec dans les entreprises, une baisse des volumes vendus, mais une hausse du CA.

Par ailleurs, les ventes de vin haut-de-gamme fléchissent avec une baisse des pris sur le premium et le super-premium, entraînant une baisse de gamme : 12-13 euros au lieu de 15 euros ou bien encore 8,5 euros au lieu de 10 euros.

Enfin, les cavistes relèvent également une forte diminution de consommation dans les régions Nord et Est. Mais les répercussions de la baisse en restauration pourraient avoir des effets à long terme sur le développement à venir du réseau 'caviste.'

A voir aussi, en vidéo:

"La distribution du vin par les cavistes dans un contexte de crise"