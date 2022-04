Le Maire demande aux viticulteurs de conquérir de nouveaux marchés

L

e ministre de l'Agriculture, Bruno Le Maire, a encouragé jeudi les viticulteurs du Languedoc à conquérir de nouveaux marchés à l'export, au lendemain d'une manifestation de la profession à Montpellier pour réclamer des aides.

M. Le Maire a par ailleurs condamné les incidents survenus à la fin de cette manifestation. "Les violences quelles qu'elles soient, quelque que soit la situation, ne sont pas acceptables et n'apportent aucune solution à la crise que traversent aujourd'hui les viticulteurs du Languedoc. (...) Il y a d'autres voies et moyens pour trouver des solutions constructives", a-t-il déclaré sur RMC Info.

Revenant ensuite sur les difficultés des viticulteurs du Languedoc, particulièrement touchés par la crise, il a estimé que "l'avenir des vins passe par la capacité à conquérir des parts de marché à l'exportation". "II faut aller vendre notre vin par exemple en Grande-Bretagne", a plaidé M. Le Maire. Pendant les six premiers mois de l'année, les exportations de vins français ont baissé de 12% en volume et de 26% en valeur, selon le ministère.

Bruno Le Maire a plaidé pour qu'il n'y ait plus qu'une seule organisation viticole pour le Languedoc-Roussillon (© Viti-net)

Une demande mondiale pour les vins de cépages

Mi-novembre, M. Le Maire avait annoncé la création d'un fonds pour promouvoir les vins français. "Nous n'avons pas aujourd'hui des capacités à vendre des vins de cépage en France", a noté le ministre. Or, "la demande mondiale est une demande des vins de cépage, c'est comme ça que les vins dits du Nouveau monde ont réussi à mieux se commercialiser à l'étranger. Pourquoi est-ce que nous ne ferions pas la même chose avec les vins du Languedoc ?", a-t-il poursuivi.

Les viticulteurs ont le droit de vendre sous l'appellation "vin de cépage" quand leur vin n'est produit qu'à partir d'une seule variété de vignes (Merlot, Chardonnay...). Le ministre a enfin plaidé pour "qu'il n'y ait plus qu'une seule organisation viticole pour le Languedoc d'ici quelques semaines" car "il n'y a pas un seul instant à perdre pour essayer de mieux vendre (...) nos produits à l'étranger".

