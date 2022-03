De la Tva sociale en agriculture

L

’idée de la Tva sociale est d’augmenter les taux de Tva en vigueur et en contrepartie, de diminuer les charges sociales. Une telle mesure ne créerait donc pas de charges nouvelles pour les consommateurs selon la Coordination rurale. Et elle permettrait de diminuer le coût du travail par un transfert plus ou moins important des charges sociales vers la Tva.Selon la Coordination rurale (CR), le syndicat a été dès 1997 le premier à prendre position clairement en faveur de la Tva sociale et à proposer son expérimentation en agriculture. Et compte tenu des projets de réforme de la Pac et des nouvelles baisses de revenu attendues, instaurer une Tva sociale reste une des revendications majeures de la CR.

Son instauration vise à faire contribuer l’ensemble des biens de consommation, européens ou non, au financement de la protection sociale en augmentant le taux de Tva. Autrement dit, à instaurer une Contribution sociale pour l’emploi (Cse) dont la collecte compenserait en partie le manque à gagner lié à la baisse des charges sociales.



François lucas, président de la Coordination

rurale. (© Terre-net Média)

Tous les produits consommés contribueraient au financement de la protection sociale et en particulier ceux importés des pays qui ne disposent pas d’un système social onéreux à financer, rendant ainsi leurs marchandises bon marché grâce à la faiblesse de leurs couts de production.

Le projet de Tva sociale défendu par la CR est donc une rare opportunité pour augmenter le pouvoir d’achat des salariés par la baisse des charges salariales et pour relancer l’emploi.

Stimuler l’agriculture

Selon la Coordination rurale, financer la protection sociale d’une autre manière que par la taxation du travail serait particulièrement efficace pour stimuler notre agriculture :

Les délocalisations des productions agricoles, à l’origine de la désertification des campagnes, seraient enrayées avec l’espoir d’une « renaissance » agricole pour des produits comme les haricots secs ou les noisettes qui ne sont pratiquement plus cultivés en France.Sur le plan environnemental, la Tva sociale inciterait à employer de la main d’œuvre pour pratiquer le désherbage mécanique au lieu d’appliquer des herbicides et doperait donc l’agriculture biologique. En effet, s’il y a bien une Tgap sur un bidon de désherbant, TGAP que la CR dénonce, il est encore plus absurde de taxer à plus de 60 % le travail d’un agriculteur bio qui fait arracher de l’herbe à la main.Au niveau des prix à la consommation, l’application de la Tva sociale se traduirait par une baisse des prix Ttc pour les produits utilisant le plus de main d’œuvre comme les fruits et légumes, alliant donc compétitivité et santé.

Selon la CR, il y a de nombreuses raisons pour expérimenter la Tva sociale en agriculture. Il constitue « un des rares moyens qui est aujourd’hui à notre disposition pour lutter contre les délocalisations en redonnant à notre pays un réel atout dans la compétition mondialisée ».

Cet article s'inscrit dans une série de parutions portant sur les idées défendues par vos syndicats et vos organisations professionnelles durant l'année.

