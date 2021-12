Des vignobles plutôt préservés ?

L

'hiver a été plutôt clément, le printemps frais et arrosé. Malgré cela, les vignobles du Jura, de Champagne et d'Alsace, sont actuellement aux stades fin floraison. Bilan d'état d'avancement, par Viniflhor.

Les vignobles du Nord-Est ont bénéficié d’un début d’année 2008 particulièrement doux et ensoleillé. Mars s’est ensuite révélé frais et pluvieux, de même qu’avril, néanmoins plus favorable au développement de la vigne dans ses derniers jours. Le mois de mai a été plus contrasté, alternant des périodes estivales avec des périodes fraîches et pluvieuses ; des manifestations orageuses ont pu être localement observées. Dans le prolongement, la première quinzaine de juin s’est avérée plutôt fraîche et arrosée. Au 1er juin, la situation hydrique des sols superficiels du Nord-Est était satisfaisante, excepté pour l’Alsace qui présentait un léger déficit.

La situation vis-à-vis du mildiou a évolué au cours des derniers jours, et la maladie est maintenant bien observée sur feuille dans plusieurs secteurs.

Un état d'avancement dans la moyenne

En Champagne, la vigne a débourré tardivement cette année, dernière décade d’avril. Globalement, à la mi-juin, la floraison débute en toutes situations. Une petite avance des Chardonnays en secteurs précoces a été toutefois observée.

En Alsace, la situation est globalement similaire à la Bourgogne: le débourrement a été observé comme d'habitude, aux alentours du 25 avril. Puis la floraison a débuté dès les premiers jours de juin pour les situations les plus précoces où elle se poursuit toujours fin juin. A mi juin, elle débute dans les secteurs les plus tardifs. Une certaine hétérogénéité est cependant observée dans le déroulement de la floraison.

Pour le Jura, le débourrement a été observé en moyenne le 21 avril pour le Chardonnay, le Pinot noir et le Poulsard, et le 27 avril pour le Savagnin et le Trousseau. A l’instar de la Bourgogne, la floraison se termine dans les situations les plus précoces et se poursuit ailleurs.