Faire évoluer ses étiquettes sans fausse note

enouveler ses étiquettes et l’habillage de ses vins est crucial sur un marché où le packaging revêt une grande importance pour le consommateur, surtout en grande distribution.

Comment choisir pour son vin un habillage capable de le faire sortir du lot sur les rayonnages des cavistes et des grandes surfaces et de susciter l’envie du consommateur ? La question est complexe et appelle autant de réponses qu’il existe de types de vins et de vignerons. Ceux-ci sont d’ailleurs aujourd’hui bien conscients de l’importance de l’habillage de leurs bouteilles pour la vente. “Depuis quatre ou cinq ans, nous constatons une prise de conscience importante du packaging chez les vignerons. Ils savent qu’un certain budget est nécessaire en la matière, et même des viticulteurs modestes en ont conscience”, observe Jean-François Spina, de la société Etiqroll en Touraine.

Les vignerons bios bousculent plus les codes

Les professionnels du packaging conseillent de bien réfléchir et de prendre en compte le type de vins, son positionnement prix sur le marché, le circuit de distribution, la clientèle visée (jeunes adultes, femmes, consommateurs réguliers et initiés etc.) Nul besoin de frapper un grand coup et de faire à tout prix “fun” et “jeune” : ce choix radical pourrait brouiller l’image du domaine auprès de ses clients fidèles et même atteindre sa crédibilité. Il s’agit d’opérer avec subtilité, d’autant que beaucoup de consommateurs de vins restent attachés à la tradition, même parmi les jeunes et les femmes.



Les étiquettes avec gravure, blason, médailles, dorures à chaud restent des valeurs sûres. Ces habillages sont considérés par les consommateurs, notamment peu initiés, comme “rassurants” selon les professionnels du marketing. “On a vu beaucoup de dorures, c’est un peu moins le cas aujourd’hui mais en grande distribution les codes restent assez traditionnels, confirme Jean-François Spina. Les vignerons ont cependant des demandes différentes. Les vignerons bios quant à eux ont le plus bousculé les codes.”

Des étiquettes allégées, verticales, découpées... La tendance à des étiquettes plus épurées s’est développée chez nombre de vignerons, de négociants ou de coopératives. Les noms du domaine et de l’appellation sont ainsi mieux mis en valeur, et les mentions légales se trouvent reléguées sur la contre-étiquette. Pour d’autres vignerons qui font le choix de ne pas mettre de contre-étiquette, les créateurs jouent sur la taille et la couleur des caractères, la typographie voire les mentions en relief.Exemple d'une des cuvées relookées de Jean-François Vaillant, "le Temps des vignes" destinée au réseau traditionnel (© D.R.)

Miser sur la forme de l’étiquette permet également de se démarquer. On a ainsi vu se développer les étiquettes verticales, étroites, ou découpée en deux parties, donnant lieu parfois à des habillages bicolores, comme pour les vins du domaine des Grandes Vignes à Thouarcé en Anjou (neuf appellations, 250 000 bouteilles par an, en conversion biologique). “Nos étiquettes dataient d’une quinzaine d’années. Nous voulions les renouveler en raison d’une confusion entre les étiquettes de nos cuvées destinées à différents circuits de distribution et parce que l’on nous impose de plus en plus de mentions légales, explique Jean-François Vaillant, associé à son frère Dominique et à sa sœur Laurence. Ces mentions légales se trouvent à présent sur la contre-étiquette. Pour les cuvées réseau traditionnel, notre marque ‘Le Temps des Vignes’ et le nom de la cuvée dominent, et l’AOC est en arrière plan. Sur les bouteilles destinées à la GD, l’AOC reste prédominante et nous n’avons pas utilisé les mêmes codes couleurs. Nos nouvelles étiquettes ont été très bien accueillies, même si certains acheteurs de la distribution ont été un peu réservés au départ. Nos clients les trouvent plus lisibles, plus qualitatives, plus en phase avec le type de vins que l’on produit.”



paru le 10/07/2008.