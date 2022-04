Consommation du vin en France: un univers masculin

L

a consommation de vin en France est très largement dominée par les hommes puisqu’on estime qu’il y a un rapport de 1 à 3 entre la consommation d’une femme et celle d’un homme.Près d’une femme sur deux est non consommatrice et environ 15 % d’entre elles sont consommatrices régulières.Côté positif, les femmes représentent un potentiel de marché à conquérir à condition de leur proposer des vins plus adaptés sur le plan gustatif en particulier puisqu’une femme sur deux déclare ne pas aimer le goût du vin selon les enquêtes de l’Onivins.