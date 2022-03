Le Cemagref propose une assistance au raisonnement des pratiques

L

e Cemagref de Montpellier a d?velopp? un outil d?aide ? la d?cision, Tixad, pour la ma?trise et le contr?le de la pulv?risation. Adaptable sur tout type de pulv?risateur, ce syst?me ?lectronique compos? de diff?rents capteurs reli?s ? une console en cabine enregistre tous les param?tres lors de l?utilisation du pulv?risateur. Tixad rend compte ensuite des anomalies techniques et des erreurs d?utilisation, avec, ? la cl?, une optimisation des pratiques et des sources d??conomies. Apr?s la phase de conception, le Cemagref a laiss? le soin ? la soci?t? Tixad, cr??e d?but 2010, de commercialiser ce produit. Cette derni?re est d?ailleurs ouverte ? des partenariats avec des constructeurs de pulv?risateurs.