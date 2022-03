Vendu au verre, le vin dope à nouveau le chiffre d'affaires des restaurants

N

euf restaurants sur dix proposent désormais du vin au verre, et pas seulement de petites appellations. En dose de 12 à 15 cl, il apparaît comme une parade à la peur du gendarme et à la crise, monte en gamme et redevient source de chiffre d'affaires.



« La répression de l'alcool au volant et la crise » ont fait baisser la, notamment au restaurant, a expliqué Guillem Kerambrun, directeur adjoint de la sommellerie chez Alain Ducasse Entreprise, présent au Sirha, salon de la restauration qui se tenait cette semaine à Lyon. « Lea été une solution importante », renchérit Fabrice Sommier, son alter ego du groupe Georges Blanc : il représente « 20 à 25 % du vin vendu » au restaurant gastronomique de Vonnas, et « 15 à 20 % » dans les cinq bistrots du groupe en Rhône-Alpes. « Neuf restaurants sur dix proposent du vin au verre »

Désormais « neuf restaurants sur dix proposent du vin au verre », selon Nicolas Nouchi du cabinet spécialisé Chd conseil, qui interroge plusieurs centaines de restaurateurs par an. Souvent, ils se limitent à « quatre appellations vendues en moyenne 3,70 euros », mais ils « montent en gamme ». « Le vin constitue, avec le plat du jour, un des derniers éléments de différenciation d'avec la restauration rapide », ajoute-t-il, d'où l'importance de conserver cette différence en proposant des incontournables mais aussi d'autres vins. « Dès qu'on monte en gamme, le vin redevient une vraie source de chiffre d'affaires », insiste M. Kerambrun. « Si vous proposez à un client un verre de Côtes du Rhône ou de Gamay, il peut ne pas avoir envie, mais si vous lui proposez un Gevrey-Chambertin ou un Meursault, vous avez plus de chance de le lui vendre ».

Dans les bistrots du groupe Ducasse, qui proposent quatre à cinq rouges et autant de blancs au verre, « 17 à 18 % des bouteilles sont vendues au verre et représentent 22 à 23 % du chiffre d'affaires », assure-t-il. Il est même parfois présenté en Jeroboam (bouteille de 3 litres, soit l'équivalent de 4 bouteilles classiques), une mise en scène qui apporte également « une dynamisation du chiffre d'affaires », poursuit-il. Mais pour réussir, il faut une qualité de vin constante, c'est-à-dire en limiter l'oxydation.

Jusqu'à 5.000 euros pour quatre bouteilles

Deux techniques récentes coexistent : l'une vide l'air industriellement, entre deux utilisations, et permet un service à la bouteille. L'autre remplace l'air au fur et à mesure par un gaz neutre comme l'azote ou l'argon, ce qui permet une meilleure conservation mais oblige à remplir le verre à un distributeur. Les machines coûtent jusqu'à 5.000 euros pour quatre bouteilles, et restent encore l'apanage des bars à vins et des restaurants chics.

Chez Georges Blanc, on a opté récemment pour la première solution. « Ca fait plaisir au client de voir la bouteille », assure M. Sommier, qui a noté « un peu plus de vente de vin au verre ». « Cela permet de servir de grandes bouteilles et donc de générer du chiffre d'affaires puisqu'on ne vend pas un verre de Clos Vougeot au même prix qu'un Passetougrain », ajoute-t-il. Au bar à vin parisien Wine to One, également caviste du IIè arrondissement, cent bouteilles sont proposées en distributeurs. Des vins à 1 euro en dégustation (3 cl), mais aussi du Cheval-Blanc ou du Château Yquem, qu'il aurait été « impossbile » de proposer à la dégustation, « sans cette technique de conservation », reconnaît son créateur Stéphane Girard. Chez Ducasse, on préfère faire le vide à l'ancienne, et « motiver les sommeliers » sur la gestion des bouteilles ouvertes.