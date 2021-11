Alsace, Jura et Savoie

B

onne nouvelle : la récolte française de vin 2011 devrait être relativement importante, estimée à 50,2 millions d'hectolitres, dans un contexte économique qui tend à s’assainir. Mais 2011 restera aussi dans les mémoires comme un millésime précoce et élaboré dans des conditions climatiques capricieuses. La vitesse de maturation a été hétérogène, rendant parfois le choix de la date des vendanges difficile et leur durée très longue. Retour sur les vendanges 2011 das vignobles alsaciens et jurassien.Alsace : +25 % de récolte



Les vins alsaciens 2011 devraient présenter des taux d'acidité plus

faibles que les années antérieures. (© Terre-net Média)

Selon le Civa, le volume prévisible de récolte 2011, toutes Aoc confondues, devrait avoisiner les 1,15 millions hl, en hausse par rapport à celui, très faible, enregistré en 2010 (922.000 hl). Selon le Ssp, les vendanges, commencées fin août, se sont déroulées dans « des conditions climatiques optimales ». A la mi-octobre les vendanges touchaient à leur fin et seules quelques parcelles restaient à récolter pour la production de « vendanges tardives » ou de « sélections de grains nobles ».

Comme ailleurs, la région a été marquée par un printemps très doux, voire chaud, et la sécheresse, suivi de fortes précipitations estivales. Ce temps sec, ensoleillé et très chaud a impliqué une floraison fin-mai, soit avec deux à trois semaines d’avance. « Les excellentes conditions météorologiques durant la floraison ont conduit à une belle mise à fruits tout en neutralisant les risques de maladies cryptogamiques », précise le Civa.

Le retour « du grand beau temps » à partir du 15 août, a permis de compenser une grande partie du déficit en eau et réduit un peu l’avance de la végétation. Dès la mi-septembre, l’Alsace a pu bénéficier d’un véritable « été indien ». « Le Botrytis, qui a touché surtout les Pinots gris et noirs et le Riesling, a conduit à une légère baisse des prévisions de production depuis la dernière prévision », indique également le Ssp. Les vins devraient présenter des taux d’acidité plus faibles que les années antérieures.

Savoie, Jura : « une météo capricieuse appelant un travail de tri minutieux »

En Savoie et dans le Jura, les vendanges, débutées fin août, se sont terminées fin septembre pour le Savagnen. En raison de conditions sèches, le Botrytis n’a pas été aussi virulent que prévu sauf pour le Pinot. Mais l’année a tout de même été marquée par une météo capricieuse, « amenant nécessairement au travail d’orfèvre dans le tri des raisins et dans la vinification pour tirer le meilleur parti de leurs vendanges », selon le Civj. Les raisins vinifiés conjuguent un état sanitaire remarquable, une maturité idéale dans toutes les productions du Jura viticole… avec une quantité qui réjouit aussi les vignerons. La récolte est d’un très bon niveau quantitatif dans le Jura (+32%), indique le Ssp.

