Hubert de Boüard : « la gamme des vins de Bordeaux n'a jamais été aussi bonne et peu chère ! »

e pli est pris, la semaine des primeurs voit l'inauguration et la présentation des nouveaux chais des grands crus bordelais. Plus traditionnels que la cave sous la montagne du château Cheval Blanc, les nouveaux chais du château Angélus (premier grand cru classé A de Saint-Emilion) s'inscrivent dans le patrimoine et sous le signe du carillon. Rien de plus logique à moins d'un kilomètre du clocher de Saint-Emilion pour Hubert de Boüard, fier copropriétaire d'un Angélus à 100 % familial, qui se voit avant tout comme un homme de terrain, friand des poireaux et asperges sauvages de son vignoble. ''Qui n'avance par recule'' semble être la devise de Hubert de Boüard, qui ne s'arrête donc plus sur les traits lancés par l'enquête VinoBusiness depuis l'attaque en justice de la journaliste Isabelle Saporta, mais revient logiquement sur le millésime 2013, alors qu'il accueille sous la nouvelle nef de l'Angélus les châteaux qu'il suit en Gironde.

Si le millésime a marqué les esprits avec un printemps alliant coulure/millerandage et une fin de saison mise sous la pression du mildiou et de l'oïdium, « il y a aussi eu deux mois magnifiques, juillet et août, qui ont constitué les fondamentaux du millésime, que l'on retrouve dans les vins » rappelle Hubert de Boüard, qui salue « la force et l'entêtement des vignerons à vouloir faire du vin contre une nature défavorable, ce qui a conduit à la position difficile, et dure économiquement, d'un tri supplémentaire ». Mais a pu aboutir sur « un millésime de fraîcheur, avec de l'appétence, du fruit... C'est un bonbon ! » Voire même un « côte de Nuits », la comparaison des vins bordelais avec les vins bourguignons ayant fleuri cette semaine de primeurs, tout comme les questions sur la politique des prix adoptée par le vignoble girondin. Hubert de Boüard estime qu'aujourd'hui que « la gamme des vins de Bordeaux n'a jamais été aussi bonne et peu chère. On trouve des côtes de Bordeaux et crus bourgeois à des prix excellents pour le consommateur : les grands crus classés ne représentent que 3 à 5 % du problème. Restons dans l'équilibre, dans ce monde, tout ce qui est excessif est insignifiant. »

[Source : Vitisphere ; Photo : Hubert de Boüard de Laforest ce 2 avril dans son bureau flambant neuf du château Angélus]