Sommellerie : Maxime Courvoisier remporte le prix de la vocation

oncours bisannuel, le prix Vocation sommelier tenait ce 25 mars sa finale pour départager ses six jeunes finalistes. Réservée aux jeunes français suivant une formation de sommellerie, cette dernière épreuve parisienne a vu triompher Maxime Courvoisier (22 ans), élève au Lycée Hôtelier de Talence (Gironde). Il était suivi par Justine Larcher (19 ans), étudiante au CFA Hôtelier Joseph Storck de Guebwiller (Haut-Rhin) et Laëtitia Boblin (21 ans), étudiante au Lycée Hôtelier Régional de Marseille. Après une dégustation à l'aveugle, chacun a présenté au jury ses réponses aux questions suivantes : "comment valoriser le vin à l'apéritif et développer ce mode de consommation ?" et "le format 50 cL, vraie ou fausse bonne idée ?"

Les trois vainqueurs bénéficieront d'un circuit de découverte dans quatre vignobles : Bordeaux, Californie, Chili et Languedoc. Le prix étant organisé par la société Baron Philippe de Rothschild France Distribution, les lauréats et leurs enseignants pourront prendre part aux vendanges 2014 du château Mouton Rothschild (premier cru classé de Pauillac). Soutenu par lʼUnion de la Sommellerie Française et l'Association des Sommeliers de Paris, ce concours réunissait dans son jury les présidents de ces deux organisations : Michel Hermet (propriétaire du restaurant Cheval Blanc à Nîmes) et Luc Jamrozik (sommelier de lʼhôtel parisien Baltimore). Ainsi que le meilleur sommelier du monde 1992, Philippe Faure-Brac (Bistrot du sommelier à Paris VIII) et Jacques Boudin (Atelier des compères, Paris VIII).

[Source : Vitisphere ; Photo : remise des prix ce 25 mars, de gauche à droite Justine Larcher, Lisa Geoffray (finaliste, étudiante au Lycée Hôtelier Sacré Coeur de Saint Chély dʼApcher), Philippe Faure-Brac, Maxime Courvoisier, Géraud de la Noué (directeur général de Baron Philippe de Rothschild France Distribution), Michel Hermet et Jacques Boudin]