Jeu vidéo : le tri de la vendange, mis en application !

l

« Faire du bon jus en sauvant les gentils raisins et en tuant les méchants » de la vigne au pressoir (et prochainement jusqu'à la mise en bouteille), tel est le but du jeu Grape Issues développé par le studio charentais Equilibre Games. Ce qui revient somme toute au travail vigneron de sélection des baies saines/mûres et à l'élimination de celles abîmées/immatures : un tri préalable aux vinifications particulièrement sollicité ce dernier millésime ! Développé sur tablette et smartphones*, ce jeu vidéo tactile donne donc à éliminer les « mauvais raisins en plaçant sur leur chemin des pièges à déclencher à leur passage ». Parmi les embûches à disposition on dénombre : abeilles, épines, produits toxiques, centrales électriques... Fondateur d'Equilibre Games, Frédéric Rolland-Porché a eu l'idée de cet univers après un travail graphique pour les étiquettes du jus de raisin pétillant de sa femme (qui produit également du Pineau des Charentes, sous la marque Chais L). Aussi coloré que déjanté, cet univers en deux dimensions n'est pas sans rappeler les classiques Lemmings, Worms et autres Earthworm Jim.

La première création du studio Equilibre Games (basé à Angoulême) n'est pas le premier jeu-vidéo à s'inspirer de la filière vitivinicole. Le studio bordelais Shinypix a mis en ligne à la fin 2013 l'application Chateau Academy, un simulateur d'entreprise viticole destiné à valoriser les métiers de la vigne et du vin auprès des jeunes (cliquer ici pour en savoir plus). Ce serious game a passé ce mois les 10 000 téléchargements sur les plate-formes Android et Apple Store. Il est quand même à noter que ce logiciel est conseillé aux utilisateurs de plus de 12 ans à cause de « scènes rares/légères de consommation ou de référence à l’alcool, au tabac ou à la drogue »... Un écueil évité par Equilibre Games, qui reste dans le jus de raisin.

* : le jeu sera disponible dans sa version complète (et payante : 6,90 euros) ce 31 mars sur Android, puis dans un mois sur les plate-formes Apple et Windows (également sous une version gratuite).

[Source : Vitisphere ; Illustration : détail de l'écran de jeu de Grapes Issues]