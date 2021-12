Au bon moment, en bonne quantité : records à l'export pour les vins sud africains

2

013 restera un millésime de records pour l'Afrique du Sud : 1,49 millions de tonnes de raisins récoltés et 5,26 millions hectolitres de vins exportés (respectivement +5,4 et +26 % par rapport à 2012). Encore frais, le record d'expédition de 2012 a ainsi été battu à plates coutures grâce « à la hausse spectaculaire de la vendange 2013, qui a permis à l'Afrique du Sud de combler le vide engendré par les petites vendanges européennes » estime Siobhan Thompson, nouvelle dirigeante de Wines of South Africa (WoSA). Témoignant de cet effet d'aubaine, les vins en vrac représentent ainsi 65 % des volumes exportés en 2013 (contre 59 % en 2012).

Cet opportunisme se voit notamment avec le développement du marché russe, qui devient la troisième destination des vins sud africains (à 37,3 millions de litres, +18 %) en détrônant la Suède. Le Royaume Uni reste en première place (à 1,11 millions hl, +21 %), suivi par l'Allemagne (96,5 millions de litres, +24 %). Pour Siobhan Thompson, « il est encourageant que de fortes croissances aient été consolidées sur nos deux principaux marchés, notamment avec une croissance des vins emballés (+31 % au Royaume-Uni, +17 % en Allemagne) ».

Un récent reportage de la télévision eNews Channel Africa soulignait que cette conjoncture était également soutenue par la faiblesse de la monnaie sud-africaine (le Rand), ce qui en faisait un avantage compétitif « à court terme, tandis que les perspectives à long terme sont moins avantageuses ».

[Photo : WoSA]