Bordeaux : le détail des coûts de production des vins en vrac et embouteillés

es conseillers vigne et entreprise de la Chambre d'Agriculture de Gironde viennent de publier le nouveau ''référentiel Technico-Economique du Vigneron Bordelais'', qui permet de se faire une idée détaillée du coût de revient des vins girondins. N'ayant pas vocation à servir de base tarifaire, ce travail estime les coûts de production de deux exploitations « types » en AOC Bordeaux. Si ces deux propriétés théoriques ont le même potentiel viticole (fermage de 25 hectares avec un rendement de 50 hectolitres/hectares), elles suivent des itinéraires techniques distincts, propres à des stratégies bien typées. La première ne pratique que la commercialisation vrac et cherche à « optimiser le rapport quantité/qualité » de sa récolte, tandis que la seconde privilégie les ventes en bouteilles et cherche à « valoriser une démarche environnementale ». Dans les deux cas, les politiques d'investissement sont soutenues, allant jusqu'à la souscription d'une assurance grêle.

Pour la première exploitation, le coût complet du vin en vrac est de 1 186 euros par tonneau, soit 132 €/hl. Plus de 80 % de ce coût est lié à l'itinéraire technique, le coût de vinification (hors élevage barrique) étant ici de 25 €/hl. Dans le cas de la seconde exploitation, le coût de production est de 1 271 €/tonneau de vrac (soit 141 €/hl). Pour une bouteille, le coût de revient s'élève alors à 2,88 €/col commercialisé. 36 % du coût de revient de ce vin embouteillé est dû au vin lui-même, l'embouteillage, l'habillage et la commercialisation représentant les 64 % restants.

D'après les dernières données du Conseil Interprofessionnel des Vins de Bordeaux, le cours moyen du tonneau de Bordeaux dépasse les 1 000 €. Le prix de vente moyen d'un vin de Bordeaux dans la grande distribution française est de 4,71 €/col.

Pour accéder au détail de l'étude (notamment l'évaluation précise des coûts d'approvisionnements, d'investissement et de main d'œuvre à la vigne et à la cave), cliquer ici.

