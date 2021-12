Languedoc-Roussillon : des vendanges 2012 réduites pour les cépages précoces (chardonnay, merlot...)

L

a récolte 2012 s’annonce très hétérogène en Languedoc-Roussillon. En volume, il faut s’attendre à une petite récolte. Les toutes dernières prévisions du Ministère annoncent 11,7 millions d’hl. Elles pourraient être encore revues à la baisse. Par rapport à la récolte 2011, les volumes seraient en chute de 15% dans le Gard, de 20% dans l’Hérault et de 20 à 25% dans l’Aude et les Pyrénées Orientales. Cette baisse moyenne cache de fortes disparités : les rendements sont très faibles pour les cépages précoces (chardonnay, sauvignon blanc, merlot) et dans les zones précoces. Alors que la sortie était belle, le coup de froid survenu au moment de la floraison dans ces secteurs précoces a provoqué de la coulure. En revanche dans les zones de Piémont plus tardives ou pour des cépages plus tardifs comme la syrah, le grenache, le carignan ou le cabernet sauvignon, la récolte s’annonce très correcte en volume. Contrairement aux zones précoces, ces secteurs ont tiré profit des pluies survenues fin août.

Autre fait marquant de cette vendange, des dégâts importants suite aux attaques d’une troisième génération de vers de la grappe, à partir du 20 septembre. Les vols ont été étalés, rendant plus difficile les traitements. Les dégâts ont été particulièrement importants dans les zones littorales (bassin de Thau, plaine biterroise et plaine de l’Aude…). L’année a également été marquée par une forte pression de l’oïdium. Là encore, la phénologie très étalée de la vigne au sein d’une même parcelle, a compliqué les traitements. Oïdium et vers de la grappe ont contribué à minorer le volume de la récolte, mais l’essentiel de la baisse des volumes provient de la coulure à la floraison et de la sécheresse du mois d’août. Dans les secteurs sensibles à la sécheresse, le manque d’eau a provoqué des blocages de maturité.

Dans ces zones, cette petite récolte présente paradoxalement les caractéristiques d’une vendange abondante avec des degrés plutôt faibles, des acidités importantes, et des structures légères. Ces mêmes caractéristiques se retrouvent sur les vins issus de raisins ramassés trop tôt. « Ce sont des vins qu’il faudra travailler pour arrondir les tannins, apporter du volume et de la structure et gommer le caractère végétal », indique François Poudou de l’Institut Coopératif de la Vigne et du Vin. Dans les secteurs moins sensibles à la sécheresse, dans les vignobles irrigués et dans les zones de piémont, le millésime s’annonce prometteur avec un beau potentiel aromatique, de beaux équilibres et de la concentration.

(Photo : AOC Malepère à Carcassonne, CIVL)

