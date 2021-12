David Cobbold

Le 03 juillet 2011 à 18:10:15

Jean-Michel Deiss a raison pour lui et pour ceux qui travaillent dans la même optique que lui. Mais quel est le prix moyen de vente de ses vins ? Autrement dit, il s'agit d'une approche destiné à une élite (financière et intellectuelle) et ne peut toucher ni intéresser la plupart des consommateurs qui ont besoin de clefs simples pour comprendre une offre incroyablement complexe qui leur vient des 4 coins du monde (et pas seulement de la France). Et il y a de la place pour les deux sortes de vin en France : vins de "terroir" et les autres. Je ne suis pas aussi défaitiste que lui quant aux possibilités en France d'être compétitif sur le segment des vins de cépage qu'il semble un peu dédaigner. Entre 4 et 10 euros, il y a énormément de vins qui peuvent faire valoir leurs atouts, tout en restant accessibles par une étiquettage compréhensible par des non-initiés. Et on peut très bien "doubler" nom d'appellation et nom de cépage, pour plus de clarté encore. Regarder la réalité des marchés en face n'est pas faire preuve de "néo-libéralisme"! On ne résoud pas des difficultés avec des slogans ou de la théorie politique, mais en observant les consommateurs, et ceux-ci sont nombreux et multiples dans leurs attentes, ce qui nécessite une approche plus nuancée que dogmatique, il me semble.