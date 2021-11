La fine fleur de la sommelerie internationale à Vinexpo 2011

L

’Association de la Sommellerie Internationale (ASI) sera présente de deux manières lors du salon professionnel Vinexpo 2011. Il y aura d’abord une réunion plénière de l’association, avec Assemblée Générale et réunion du Conseil d’Administration de l’ASIle dimanche 19 juin de 9h à 17h (amphithéâtre C du Palais des Congrès, sur invitation). Ensuite il y aura une conférence intitulé « les concours de l’ASI, un tremplin pour les sommeliers du monde » qui se tiendra le lundi 20 juin de 14h30 à 16h30 (Amphithéâtre C, Palais des Congrès).

Le président de l’ASI, Shinya Tasaki (Meilleur Sommelier du Monde 1995, voir photo), introduira cette présentation des problématiques et enjeux des concours de l’ASI, qui se déroulent à l’échelle mondiale (« Meilleur Sommelier du Monde » ), continentale (zone Asie-Océanie par exemple), mais également nationale. Il sera également accompagné par Serge Dubs, Meilleur Sommelier du Monde 1989 et actuel vice-président de l’ASI, par Elyse Lambert, Meilleur Sommelier des Amériques 2009, et par Gérard Basset, Meilleur Sommelier du Monde 2010 et Master of Wine qui vient par ailleurs d’être décoré de l’Ordre de l’Empire Britannique.

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux (CCI) vient par ailleurs de créer l’Ecole Internationale de Sommellerie de Bordeaux. L’école n’ouvre qu’en septembre 2012, mais une conférence de présentation a lieu le lundi 20 juin à 10h30 à Vinexpo (Pavillon du Lac, Palais des Congrès). Cette école unique au monde a pour vocation d’offrir une formation de haut niveau (avec diplôme) aux sommeliers internationaux afin de se perfectionner et préparer des concours comme ceux de l’ASI. La CCI confirme son implication dans la formation de la filière vigne et vin, après son implication dans le Wine MBA de la BeM (Bordeaux Management School).