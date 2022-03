Beaujolais : le rendement du primeur ramené à 25hl/ha

L

e rendement du beaujolais nouveau est ramené de 32 à 25hl/ha pour les prochaines vendanges. Cette décision vise à rééquilibrer l’offre et la demande. L’an dernier, la production de primeurs avait atteint 360 000 hl et seuls 275 000 hl avaient trouvé preneur.

« C’est une décision difficile, explique Gérard Presle, le nouveau président de l’ODG Beaujolais, mais il faut rétablir l’équilibre entre offre et demande. En 5 ans, nous avons perdu 50% de nos volumes en primeur. L’an dernier, les cours ont chuté à 139 €/hl contre 157 € l’année précédente alors que nous avions une qualité exceptionnelle. Cette baisse des prix conjuguée à la baisse des volumes nous a fait perdre 11M€ de chiffre d’affaires ».

En complément de cette décision, Gérard Presle relance le projet de regroupement de l’offre qui avait capoté l’an dernier. Pour éviter les erreurs de l’an passé, il y aura cette année transfert de propriété des vins des producteurs vers CVB (Cave et Vignoble du Beaujolais), structure de regroupement de l’offre. Le producteur restera en contact avec son courtier et ses acheteurs, mais la vente passera par CVB. Autre nouveauté, les volumes invendus seront mutualisés. Les négociations sont en cours avec les collectivités locales (Région et Département) pour qu’elles cautionnent un prêt de 4,5M € pour que CVB puisse payer les acomptes aux vignerons.

Autre nouveauté de l’année : la déclaration d’intention des volumes revendiqués en primeur, qui devra être effective au plus tard le 31 août. « Cette déclaration va nous permettre de connaître avant vendanges les volumes de primeur ». Enfin Gérard Presle a comme autre projet à plus long terme de trouver une autre dénomination pour les Beaujolais non primeur : « Pour les consommateurs, le Beaujolais, c’est le primeur. Nous avons du mal à positionner le Beaujolais de garde. D’où l’idée de rebaptiser l’appellation en Coteaux du Beaujolais ou Côtes du Beaujolais et d’adjoindre le nom de la commune pour les Villages ». Une rencontre est prévue la semaine prochaine à l’Inao à ce sujet.