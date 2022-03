Languedoc-Roussillon : le Muscat en tête d'affiche pour l'été

L

L'Interprofession des vins du Roussillon ne change pas une équipe qui gagne : pour la quatrième année consécutive, le Muscat s'affiche avec une olive "tantôt pin-up, tantôt aventurière", mais résolument "drôle et identitaire", qui affirme les ambitions d'apéro du vin doux blanc aromatique au nom de l'art de vivre qui a cours de Nîmes à Perpignan. Il y a fort à faire : la concurrence des spiritueux, et notamment whisky ou du pastis provençal, est rude sur ce moment de la vie des consommateurs.

La campagne, menée conjointenement par le CIVR et le CIVL sous la bannière Sud de France, porte haut les couleurs du Muscat de Rivesaltes, bien sûr, sans oublier les cousins languedociens de Frontignan, Mireval, Lunel ou Saint-Jean de Minervois. Nouveauté 2010 : 20 000 mignonnettes de Muscat seront distribuées aux vacanciers séjournant en Gites de France et hébergements Tourisme du Terroir.