Formation : des opportunités de réorientation et de spécialisation au sein de l'entreprise

n entreprise, tous les salariés bénéficient du droit individuel à la formation, matérialisé sous la forme d'un crédit d’heures de formation de 20 heures annuel, cumulable sur six ans dans la limite de 120 heures. Les salariés sont libres d’utiliser ce droit ou non. L’employeur doit valider le choix de l’action de formation, qui a lieu en dehors du temps de travail (sauf dispositions conventionnelles contraires), cependant la mise en œuvre du DIF relève de l’initiative du salarié.

Le DIF est acquis par tous les salariés ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel (dans ce cas, les droits sont calculés au prorata de la durée du travail). Les salariés en CDD doivent avoir travaillé au moins 4 mois (consécutifs ou non) en CDD, dans les 12 derniers mois.





En outre, tout les salariés ont le droit de suivre une formation de leur choix durant leur vie professionnelle, quels que soient leur type de contrat et l’effectif de l’entreprise. Le congé individuel de formation ou CIF permet au salarié qu’il soit en CDI ou en CDD, de suivre à son initiative et à titre individuel, une formation, indépendamment de sa participation aux stages compris dans le plan de formation de l’entreprise, et ce pour compléter sa formation initiale, de se reconvertir ou de préparer un diplôme.

Pour en bénéficier, il faut remplir certaines conditions et suivre une procédure déterminée. Sous certaines conditions, les salariés peuvent bénficier d’une prise en charge de la rémunération et des frais liés à la formation.



Le CIF est financé par les Fonds de gestion du CIF ou FONGECIF présents dans chaque région, et par les OPCA (organismes paritaires collecteurs agréés) pour les secteurs tels que l’agriculture ou le spectacle. En général, les demandes doivent être adressées à l’organisme collecteur de l’entreprise.

Les mêmes organismes prennent en charge et financent la formation des demandeurs d'emploi, par l'intermédiaire du Pôle Emploi issu de la fusion ANPE-ASSEDIC. Dans le cas des formations en viticulture, la chambre départementale d'agriculture et/ou des associations dédiées peuvent également soutenir l'aspirant à la formation et porter son projet.





Enfin, l'employeur et le salarié peuvent convenir de périodes de professionnalisation, il s’agit d’actions de formation mises en place d’un commun accord entre l’employeur et le salarié ayant pour objectif le maintien dans l’emploi.

Ces périodes d’alternance s’adressent en particulier aux salariés de plus de 45 ans, ayant la même activité professionnelle depuis plus de 20 ans, aux salariés qui manquent de qualification sur un point précis, à ceux qui souhaitent créer une entreprise et aux femmes qui reprennent une activité professionnelle après un congés maternité ou parental.





