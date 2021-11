Europe : Le Roumain Dacian CIOLOS est le nouveau Commissaire à l'Agriculture et au développement rural

C



Ce 28 Novembre 2009, José Manuel BARROSO a présenté les 27 commissaires qui pendant 5 ans composent la Commission Européenne.

Sans surprise, Dacian CIOLOS (40 ans), ancien ministre de l’Agriculture de la Roumanie, a été nommé Commissaire à l’Agriculture et au développement rural. Diplômé en horticulture de l'Université de Cluj (nord-ouest de la Roumanie), Dacian CIOLOS a préparé un doctorat à Sup’Agro (Ecole d'Agronomie de Montpellier). Il s’est également formé à l’agriculture biologique avec l’école nationale d’agronomie de Rennes. Marié à une française, proche de Michel BARNIER, le nouveau commissaire est considéré comme un ami de la France. Il remplace Mariann FISCHER BOEL qui a initié et mis en place la réforme de de l’OCM viticole.

Sa désignation a été favorablement accueillie par les organisations professionnelles comme l’AREV, présidée par Jean-Paul BACHY (Association des Régions Européennes Viticoles) qui se réjouit que «le nouveau Commissaire soit issu d’un pays ou la viticulture est une réalité économique », comme la Coordination Européenne Via Campesina qui espère qu’il pourra « porter haut et fort les intérêts des petites et moyennes exploitations agricoles d’Europe, souvent les plus multifonctionnelles ».

La nomination d’un roumain à la tête d’une commission sensible a provoqué la colère des anglais. "Il y a trop d'enjeux financiers pour confier l'agriculture à un pays où la corruption est encore très présente », a indiqué un journaliste britannique. Les anglais estiment aussi que la composition de la nouvelle Commission est un succés pour la France qui "avec la nomination de Michel BARNIER au poste de Commissaire du Marché intérieur et des services financiers et celle de Dacian CIOLOS à l’Agriculture détient deux postes de Commissaire" !

Ses prises de positions antérieures permettent de deviner les orientations du nouveau commissaire. Pour Dacian CIOLOS : « La PAC nous permet de maintenir dans nos territoires des productions traditionnelles, facteurs d'emploi, essentielles pour le développement rural et pour l'aménagement du territoire. Il ne s'agit pas seulement de compétitivité. Il faudra des instruments de régulation du marché. On a laissé fairesur les services financiers et on a eu une grave crise. On court le même risque avec l’agroalimentaire en disant que le marché va tout faire. Nous devons construire un modèle alimentaire européen ». et il ajoute souvent : « La Commission devra apprendre à se rapprocher plus de la base » et encore : « Si tous les hommes politiques arrivaient à descendre dans les territoires, à goûter les terroirs, à donner à leurs concitoyens le goût de voyager et de connaître la vie à côté de chez eux, alors l’Europe prendrais plus de sens ». Impertinent, le journal SUD OUEST rappelle que "Dacian CIOLOS a longtemps milité pour la réintroduction du soja transgénique dans les campagnes roumaines… ».