Une partie de la réforme de l'Hopital votée par les députés : Les dégustations échappent au texte proposé par Bachelot

ette nuit, dans le cadre du projet de loi «Hôpital, patients, territoire, santé», les députés français ont adopté l'amendement interdisant de «consommer de l'alcool à volonté contre paiement d'un forfait». Mais grâce à un compromis défendu par le président de la commission des Affaires économiques, l'UMP Patrick Ollier (le compagnon de Michèle Alliot-Marie, pour les fans du people), l'amendement exclut du champ de cette interdiction «notamment les fêtes et foires, stages œnologiques et autres opérations de dégustations, repas vins compris».

Lundi, les députés se pencheront sur l'interdiction de la vente d'alcool dans les stations-service, et, si les débats avancent bien, sur la levée de l'interdiction de la publicité pour les vins et l'alcool sur Internet. Et plus précisément, sur deux amendements. L'un visant rajouter Internet à la liste des supports de publicité autorisés pour l'alcool, celle liste ayant été établie par la loi Evin avant la création d'Internet. Le second proposant un assouplissement de la loi.

