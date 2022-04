Pernod Ricard cède Bisquit au sud-africain Distell

P

ernod Ricard annonce un accord de cession avec Distell Group Limited pour la marque de cognac Bisquit et les stocks associés pour un montant de 31 millions d’euros. La transaction comprend également un contrat de distribution couvrant la France, la Belgique, la Suisse et le Luxembourg.

Cette cession s’inscrit dans le cadre du programme de cessions d’actifs non stratégiques tel qu’annoncé lors de l’acquisition de V&S Vin & Sprit.

Le groupe Distell est le principal producteur sud-africain de vins, spiritueux et ready-to-drinks (RTDs). Coté à la bourse de Johannesburg (JSE), il emploie plus de 4 200 personnes et réalise un chiffre d’affaires annuel de plus de 700 millions d’euros.



[ Source : Pernod Ricard.com ]