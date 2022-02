C'était début octobre : Le premier sommet du vin Indo-Français à Paris

L

La grande Arche de la Défense, a accueilli ce 1er octobre la première rencontre des industries du vin Indienne et Française. Objectif affiché : échanger sur nos deux cultures viticoles, mais aussi apprendre et nouer de nouveaux partenariats. Pari réussi pour l’organisateur FINSB ( Franco Indian Network for Sustainable Business), et ses partenaires, Nashik Valley Wine Producers Association et Media India. Les producteurs indiens comme Grover wines, Sula wines, Indage, Vinsura et Ashvini wines, entre autres, ont répondu à l’invitation.

« Pour l’industrie du vin indienne, la collaboration avec la France doit se développer dans plusieurs domaines, et présente de multiples avantages. Nous sommes à un instant clé de notre collaboration, propice au développement de relations commercial durables » précise Rajenda Shende, Vice-Président de FINSB.

Il est surprenant qu’aucune rencontre majeure de cette envergure n’est été réalisée jusqu’à présent. Mr Pradip Panchpatil, Président de la Nashik Valley Wine Producers’ Association et Vice-Président de Sula Wines, se félicite de l’organisation de l’évènement qui à réuni, producteurs, distributeurs, équipementiers, consultants, experts, et différents acteurs du secteur viti-vini.

La délégation a rejoint Bordeaux les 2 et 3 octobre, pour de nouvelles conférences, dégustations et réunions B to B. Ce sommet était le premier rendez-vous d’une série d’échanges qui réuniront tous les six mois les industries du vin Indienne et Française, alternativement en Inde et en France.

Rendez-vous au Maharastra en avril .