Avis d'Expert : Sam Holmes (BGWA) :

peine élu à la tête du syndicat des producteurs de la Barossa Valley (Barossa Grape and Wine Association, BGWA), Sam Holmes a rappelé que les faibles récoltes 2007 et 2008 n'ont pas suffi à écarter toute menace de surproduction en Australie : "Avec 1000 nouveaux hectares plantés cette année, la viticulture australienne est toujours menacée de surproduction. Si les cours du raisin s'effondrent à cause de la surproduction, ce sont les producteurs de Barossa, à 80 % des exploitations familiales, qui seront les premiers touchés."

Région à bonne réputation, la Barossa Valley a tout intérêt à plaider pour une viticulture de qualité plus que de quantité : "Nos négociants-éleveurs et vignerons de la Barossa sont tout à fait conscients de l'importance de protéger l'extraordinaire réputation de qualité de leur région, qui en fait un pôle d'attraction pour le tourisme national et international."

Les réductions d'impôts pour "investissements horticoles", qui ont motivé la plantation de vignes en masse, sont gelées depuis le 1er juillet 2008, mais la décision finale de les supprimer reste en suspens. Sam Holmes a indiqué que l'association qu'il dirige sera parmi les plus impliquées dans une intense campagne de lobbying en faveur de cette suppression. "Les réductions d'impôts encouragent des plantations à grande échelle qui ne sont connectées à aucune augmentation de la demande, à contre-courant des marchés internationaux. Sans parler de l'évolution de nos ressources naturelles, principalement l'eau."

"Nous allons demander une enquête fédérale sur ces réductions d'impôts et réclamer du gouvernement qu'elles ne soient plus d'actualité. Notre secteur du vin a besoin de marquer une pause dans les plantations pour résorber ses stocks, pour s'assurer la disponibilité de sa ressource en eau et pour se reconstruire une stratégie face à la concurrence internationale dans un contexte de coûts de production croissants."