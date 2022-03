Italie/USA : Alliance Antinori-Ste Michelle Wine Estates

L

a famille Antinori de Toscane et la winery Ste Michelle Wine Estates de l’Etat de Washington scellent une alliance stratégique, incluant des accords de distribution attribuant la société américaine l’exclusivité de la distribution des vins Antinori aux USA, dont les très fameuses marques Tignanello et Solaia, ainsi que Tormaresca, Montenisa, Haras de Pirque et Antinori California. En plus de cet accord de distribution, la joint-venture établie en 1995 pour la production de la très renommée cuvée Col Solare dans l’Etat de Washington sera poursuivie. Les deux partenaires ont démarré la construction d’une cave pour l’élaboration de ce vin sur la Red Mountain dans l’est de l’Etat de Washington. Ce nouvel accord de distribution succède à plus de 16 ans de partenariat avec Remy Cointreau USA et prendra effet au 1er juillet.