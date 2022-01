Une nouvelle gamme de consommateurs de vin au Royaume-Uni

A

l’occasion de la conférence animée par Harper’s à la London International Wine & Spirits Fair, Wine Intelligence a présenté les cinq principaux types de consommateurs de vins à l’heure actuelle sur le marché britannique. Les nouvelles catégories ont été définies suite à une étude menée entre janvier et mai 2005, auprès de 3 500 personnes consommant du vin au moins une fois par an. Les consommateurs moyens, décrits comme «casaniers», boivent du vin au moins trois fois par semaine, en général au domicile, et dépensent entre £4 et £5 par bouteille. Ils préfèrent les vins français, mais apprécient également les vins du Nouveau Monde. Cette catégorie est friande de vin vendu en promotion et adore lire des articles sur le vin. Environ 42% des consommateurs de vin au Royaume-Uni tombe dans cette catégorie.